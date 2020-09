MILANO – Giovedì sera il Milan affronterà i portoghesi del Rio Ave, che ieri hanno battuto il Besiktas ai rigori. Il club di Vila do Conde è allenato da Mario Silva, ex terzino di Boavista, Nantes e del Porto di Mourinho (con il quale vinse la Champions nel lontano 2004). I lusitani hanno nei loro esterni le armi migliori: Carlos Mané e in Piazon. Quest’ultimo di proprietà del Chelsea in passato ha vestito anche la maglia dell’Hellas Verona.