Accordo totale per il rinnovo di Theo Hernandez: ci siamo!

Il Milan sembra sempre più vicino al rinnovo di Theo Hernandez. Gli aggiornamenti che arrivano vanno in quella direzione

Il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez sembra sempre più vicino al rinnovo di contratto. Il laterale di difesa ex Real Madrid si trova sempre meglio in Italia e dopo aver trovato la fidanzata vorrebbe mettere le radici nel capoluogo lombardo restando anche nei prossimi anni.

Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano tramite i suoi profili social ha scritto: “Il Milan ha un accordo totale con Theo Hernández per annunciare il suo prolungamento del contratto nei prossimi giorni. Accordo quinquennale da definire a breve. Theo vuole solo restare nonostante gli approcci di molti club europei ”. Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano tramite i suoi profili social. Parole che faranno certamente contenti i tifosi rossoneri. Theo Hernandez vuole rimanere in rossonero e con lui il futuro è certamente più roseo.

Il laterale di difesa francese Theo Hernandez è stato croce e delizia nel derby vinto dai rossoneri sabato sera. Una partita in sordina crescendo a poco a poco. Nel secondo tempo ha giocato meglio e la prestazione di tutta squadra ne ha giovato . Nei minuti finali, però, l'espulsione per fallo da dietro su Dumfries ha macchiato in parte la sua prestazione.

In vista della partita di domani di Coppa Italia tra Milan e Lazio Stefano Pioli dovrà fare attenzione a due diffidati. Si tratta di Alexis Saelemaekers e Sandro Tonali. I due se verrebbero ammoniti salterebbero la prossima partita e di conseguenza l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico rossonero farà dunque attenzione e deciderà solo all'ultimo se schierarli oppure no in campo se non dall'inizio quanto meno a gara in corso.