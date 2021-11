Rinnovo Kessie, la distanza è ancora abissale: trattativa difficilissima

La distanza fra la società e l'entourage del calciatore ivoriano è ancora eccessiva: al momento le speranze sono poche

Redazione Il Milanista

Mentre il Milan si prepara al derby della Madonnina in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano, Paolo Maldini è al lavoro anche sul fronte rinnovi. In casa rossonera sono ore importanti per capire meglio quale sarà il futuro di Franck Kessie. Il giocatore ex Atalanta è un punto cardine nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli.

I precedenti non fanno ben sperare

I precedenti non fanno ben sperare perché anche Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma erano due punti cardine della squadra. Eppure i due giocatori hanno alla fine fatto le valigie. Il primo non si è spostato di molto accasandosi dai cugini nerazzurri. Il secondo ha varcato il confine con la Francia andando a sposare la causa del Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo i tifosi rossoneri non possono stare molto tranquilli. Rischiano infatti di perdere a fine stagione anche il comandante Franck Kessie.

Paolo Maldini continua a lavorare con la sua linea

Il direttore sportivo rossonero non sembra accusare il colpo e dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, è pronto a perdere pure Franck Kessie. Troppo importanti per la bandiera rossoneri i parametri societari in cui dover stare. Paolo Maldini non sembra disposto a scendere a compromessi con nessuno e a chiunque chiederà cifre astronomiche mostrerà la porta.

La richiesta di Franck Kessie è alta

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Franck Kessie avrebbe chiesto 8 milioni all'anno a Paolo Maldini per rinnovare il proprio contratto con il Milan. Cifre decisamente troppo alte per i paletti imposti da Paolo Maldini e dalla società rossonera. Il contratto del forte mediano rossonero è in scadenza il prossimo 30 giugno. Probabile dunque che Franck Kessie saluti il Milan alla fine di questa stagione per andare a guadagnare di più altrove. Magari all'estero.