Rinnovo Donnarumma – Iniziati i colloqui tra le parti

MILANO – Maldini e Massara hanno iniziato a lavorare con Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. La richiesta dell’entourage del portiere è nota: 10 milioni a stagione, mentre il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere a 6 milioni a stagione più tanti e ricchi bonus. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera sottolinea come in questa situazione economica condizionata dal Covid, nessun club italiano si può permettere di accontentare la richiesta del super procuratore. Il Milan però potrebbe avere dalla sua parte proprio Donnarumma, ansioso di esordire in Champions League proprio con il la maglia rossonera.