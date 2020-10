MILANO – Sulla scrivania di Maldini e Massara non ci sono solo le carte per il rinnovo di Donnarumma. Infatti la dirigenza rossonera deve affrontare anche quello di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però le parti sarebbero piuttosto lontane, soprattutto perché il turco si aspetta un’offerta molto corposa da parte del club rossonero, come quella ricevuta da parte del Manchester United, pronto a a far firmare al turco un quinquennale.