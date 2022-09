Milan, si lavora al rinnovo di Bennacer: ecco quando potrebbe avvenire

Il Milan vuole offrire a Ismael Bennacer il rinnovo del contratto, anticipando i tempi. Ecco quando potrebbe avvenire l’incontro.

Redazione Il Milanista

In queste prime sette giornate di campionato Ismael Bennacer ha dimostrato di essere un punto fermo della formazione di Pioli. Lo stesso tecnico rossonero gli ha consegnato le chiavi del centrocampo in estate, durante il primo giorno di ritiro. Insieme al compagno Tonali, rappresentano una delle coppie di regia più forti della Serie A. L’algerino sta rispondendo nel migliore dei modi, dimostrando di essere perfetto per il 4-2-3-1 adottato dall’allenatore.

Questo modulo gli permette di sfruttare appieno tutte le sue qualità, sia in fase di costruzione che in fase di rottura. Finora ha preso parte a otto partite su nove disputate dal Milan, giocando per un totale di 665 minuti tra Serie A e Champions League. Ismael è un vero e proprio leader, che in campo fa sempre sentire la sua presenza.

Il Milan è consapevole della sua importanza e perciò vuole offrirgli il rinnovo del contratto. Bennacer infatti è in scadenza tra meno di due anni, ma la società vuole giocare d’anticipo ed evitare un’altra situazione come quella di Kessiè. Attualmente il giocatore percepisce 1,5 milioni di euro, ma i rossoneri sono disposti ad aumentare la cifra. Mancano attualmente l’accordo e la firma, ma la volontà del club è di incontrare l’agente del giocatore in autunno così da risolvere la questione con largo anticipo.