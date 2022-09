Rinnovo Bennacer, il Milan vuole blindarlo ma c’è distanza: la situazione

Ismael Bennacer è diventato un inamovibile del centrocampo rossonero di Stefano Pioli. L'algerino, finora, è sceso in campo in tutte e otto le sfide affrontate dal Milan in questo inizio di stagione, 7 da titolare e 1 da subentrato. L'ex Empoli è diventato un tassello fondamentale , troppo importante per gli equilibri della squadra. La sua complementarità con Tonali nel duo davanti alla difesa lo rendono davvero un insostituibile.

Ciononostante la firma sul rinnovo del contratto, in scadenza 2024, non è ancora arrivata. Maldini nel pre-partita di Milan-Dinamo Zagabria si è espresso in maniera chiara in merito: "Per i rinnovi abbiamo già iniziato a parlare da tempo sia con Leao che con Bennacer. Credo che la volontà dei calciatori faccia tanto, perché la volontà del club c'è". Il direttore tecnico rossonero ha rimpallato la questione dal lato Bennacer, sottolineando come ognuno debba fare la sua parte. C'è bisogno di venirsi incontro, specie rispetto alle richieste che Sissoko, agente del calciatore, ha avanzato nei confronti del Milan.