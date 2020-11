MILANO – Il penalty concesso all’Udinese resta discutibile, perchè Romagnoli sfiora il pallone prima di colpire Pussetto. Giusto, comunque, che il VAR non sia intervenuto in quella circostanza, perchè il contatto tra i due è avvenuto e non sussiste la casistica del ‘chiaro ed evidente errore’. La stessa situazione però non può bastare come giusitificazione per il mancato intervento del VAR il lievissimo contatto del difensore bianconero con il corpo di Rebic.