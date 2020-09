Ricciardi (OMS): “1.000 persone allo stadio? Penso sia possibile”

Stadi, parla il dott. Ricciardi

MILANO – Il virologo Walter Ricciardi, membro italiano dell’OMS, si è così espresso a Radio Punto Nuovo sulla riapertura parziale degli stadi ai tifosi: “Tutto il paese sta lavorando per cercare di tornare gradualmente a vivere come una volta. Gli assembramenti e gli ambienti affollati sono pericolosi se si vuole limitare la diffusione del virus. In questo momento stiamo rimanendo su versanti piuttosto contenuti sopratutto in rapporto con altri paesi e quindi possiamo prevedere il ritorno ad alcune attività collettive. – continua Ricciardi – 1.000 persone allo stadio? Penso sia possibile, ma tutte le persone, a seconda dello spazio disponibile, devono mantenere il distanziamento e indossare le mascherine”.