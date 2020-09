Ricciardi: “Non è pensabile riaprire lo stadio a migliaia di persone”

MILANO – Il noto virologo e membro dell’OMS, Walter Ricciardi, è intervenuto ai microfoni di SkyTg24 per parlare della possibile riapertura degli impianti in Italia. Ecco cosa ha detto:

“Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo”.