Riapertura stadi, torna a parlare il Ministro Spadafora

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a parlare del tema relativo alla riapertura degli stadi: “Domani dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una progressiva riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto al CTS per riaprire, parzialmente, tutte le competizioni sportive, non solo il calcio. L’obiettivo è di riavere gli impianti aperti il prima possibile, ma in sicurezza e rispettando delle regole precise. In altri Paesi, come Francia o Inghilterra, possiamo invece vedere che la situazione è ben diversa, con gli stadi che probabilmente resteranno chiusi fino alla prossima primavera”.