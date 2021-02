Rialzarsi subito, con la Stella Rossa spazio a volti “nuovi”

MILANO – Il Milan proverà a rialzarsi sin da subito dopo la batosta rimediata contro lo Spezia al Picco. I rossoneri hanno bisogno di un risultato positivo e proveranno ad ottenerlo contro la Stella Rossa, in occasione dei sedicesimi di finale di Europa League. Con il club di Belgrado, sono quattro i precedenti totali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, “il Milan è imbattuto nei quattro precedenti contro la Stella Rossa e quando l’ha eliminata dalla Coppa Campioni/Champions League è poi andato a prendersi il trofeo. La doppia sfida più recente è quella della stagione 2006-07, in pieno agosto, nei preliminari, con Carletto Ancelotti in panchina. Decisivo Pippo Inzaghi, fresco campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi, in gol sia a San Siro (1-0), sia a Belgrado (2-1, di Seedorf l’altra rete). Fu l’inizio di un’esaltante cavalcata, che portò i rossoneri a superare il girone e poi a eliminare, uno dopo l’altro, Celtic, Bayern Monaco, Manchester United. Nella finale di Atene battuto il Liverpool di Benitez (2-1) con doppietta, manco a dirlo, del solito Superpippo Inzaghi. Ma le sfide a Belgrado contro la Stella Rossa che vengono subito in mente sono quelle dell’autunno 1988, ottavi di finale. Dopo il pari di Milano (1-1), il 9 novembre nel ritorno Savicevic portò in vantaggio i serbi, Virdis fu espulso e poi sullo stadio calò una provvidenziale nebbia. Nella ripetizione del giorno successivo (senza gli squalificati Virdis e Ancelotti) il Milan di Sacchi pareggiò 1-1 nei tempi regolamentari (gol di Van Basten) e passò ai rigori (4-2, nessun errore dal dischetto e due parate di Giovanni Galli). I rossoneri eliminarono poi anche Werder Brema e Real Madrid e nella finale di Barcellona disintegrò la Steaua Bucarest per 4-0 con la coppia olandese Gullit-Van Basten (due gol a testa)”.

L’OCCASIONE – Stefano Pioli farà sicuramente un po’ di turnover: tra coloro che sono in corsa per una maglia di titolare ci sono anche Sandro Tonali e Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, giovedì ci sarà una nuova chance per il giovane regista italiano che sabato a La Spezia è rimasto in panchina per 90′. A Belgrado ci sarà poi con ogni probabilità anche la prima da titolare in rossonero di Mario Mandzukic. E’ ancora da capire però in che ruolo potrebbe essere schierato: Pioli potrebbe infatti decidere di schierarlo in coppia con Ibrahimovic (da esterno sinistro o dietro di lui) oppure al posto dello svedese come centravanti.