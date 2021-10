Quando Kessié stava per andare all’Inter per Politano…

Ecco il retroscena di mercato. Il Milan a gennaio 2020 voleva prendere Matteo Politano ma l'Inter chiese Franck Kessié...

Bisogna tornare a gennaio 2020. Prima della pandemia. All'Inter c'era Antonio Conte. Politano sapeva bene che con l'ex tecnico della Nazionale e della Juve lo spazio per lui, che era nel giro azzurro, sarebbe diminuito. E, sperando di una convocazione per l'Europeo che si sarebbe disputato a giugno dello stesso anno, a gennaio chiese il trasferimento.

Marotta iniziò a lavorare per la cessione. Due i club interessati: Fiorentina e Napoli. Gli azzurri proposero addirittura uno scambio con Llorente. Marotta e lo staff nerazzurri erano interessati, ma il Milan si intromise nella trattativa perché era pronta a tutto per regalare al neo tecnico Pioli (che oggi festeggia le 100 panchine rossonere) l'esterno.

L'agente dell'ex Sassuolo, Davide Lippi, incontrò subito la dirigenza rossonera e trovò l'accordo per il trasferimento. Mancava però l'accordo tra i due club. E l'Inter, su suggerimento di Piero Ausilio, chiese senza pensarci due volte uno scambio con Franck Kessié. L'ivoriano è da sempre un pallino del dirigente nerazzurro, ma il club di via Aldo Rossi decise di chiudere la trattativa subito.

Quello che successe dopo è noto: Marotta provò a scambiare il nerazzurro con il giallorosso Leonardo Spinazzola, ma l'esterno ex Juve non convinse i medici del gruppo Suning e la trattativa saltò. Impossibile non ricordare l'arrivo a Roma di Politano con la sciarpa giallorossa. Ma vestire la maglia giallorossa, per lui che è cresciuto a Trigoria, non è il suo destino.