Repice: “Milan? La squadra ha tanta maturità, a prescindere da Zlatan Ibrahimovic”

MILANO – La redazione di MilanNews.it ha contattato Francesco Repice. Fra le domande che gli sono state poste, anche una relativa alla nuova consapevolezza acquisita dal club rossonero: “Il Milan ha acquisito una certa consapevolezza. La squadra ha tanta maturità, a prescindere da Zlatan Ibrahimovic e dal gol che ha fatto. Il dato saliente dei rossoneri a Udine – e in generale – riguarda i pochi gol presi. Il primo allenatore in Italia che capisce che non bisogna fare cose strane, ma semplicemente subire meno gol possibili, vince il campionato. Il Milan ha preso meno gol di tutti tra le top squadre“.