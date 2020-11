Repice: “Milan da scudetto? Rischia pochissimo. E poi in porta…”

MILANO – La redazione di MilanNews.it ha contattato Francesco Repice. Fra le domande che gli sono state poste, anche una sulle possibilità di scudetto rossonere: “E’ evidente, perchè rischia pochissimo, partita con la Roma a parte. Anche i due centrali, anche grazie a Kessie e Bennacer, abbiano trovato un’intesa molto efficace e redditizia. Poi in porta c’è il portiere più forte. Ciò si traduce nel prendere pochi gol e quindi nel poter vincere lo Scudetto. Non sono un fan, come si intuisce, di queste partite che finiscono con 7-8. In Milan-Roma ogni squadra dava l’impressione di poter far gol all’altra in ogni azione”

