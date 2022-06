Nocerino: “Renato Sanches più forte di Kessie, non faticherebbe a inserirsi”

L'ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino ha parlato del mercato dei rossoneri e in particolar modo di Renato Sanches

Redazione Il Milanista

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva Antonio Nocerino il quale ha parlato del mercato del Milan e lo ha fatto facendo il focus su Renato Sanches: “Per lui nessun dubbio, è un grandissimo giocatore. E vi dirò di più, per me è ancora relativamente inespresso. Parliamo di un talento incredibile, con grande esperienza internazionale nonostante sia ancora giovane: il Milan adesso ha bisogno di profili del genere per alzare il livello in Europa. Il suo ruolo? Stefano Pioli ha vinto lo scudetto anche grazie alla grande elasticità tattica dei suoi centrocampisti, e Renato Sanches da questo punto di vista è perfetto perché può giocare ovunque. Può tranquillamente muoversi da “falso 10” come hanno fatto Kessie e Krunic ma con più qualità, può giocare in mezzo con Tonali. Penso possa integrarsi benissimo anche con Bennacer”.

Ancora Antonio Nocerino su Renato Sanches

Renato Sanches è molto più forte di Franck Kessie, è un calciatore di livello altissimo, uno da notti di Champions. Kessie si è formato nel Milan, è diventato grande dentro il Milan, Sanches arriva già strutturato tra club e nazionale. E non avrà problemi a inserirsi: oggi quello rossonero è gruppo solido e vincente”. Queste le parole della Gazzetta dello Sport che ha intervistato in esclusiva Antonio Nocerino il quale ha parlato del mercato del Milan e in particolar modo di Renato Sanches.

Leao tiene tutti con il fiato sospeso

Restando in tema mercato c'è Rafael Leao che sta facendo restare tutti i tifosi con il fiato sospeso. Il calciatore portoghese è in odore di rinnovo ma il suo procuratore Jorge Mendes chiede cifre alte per siglare un nuovo accordo. Ecco che allora il Real Madrid ma non solo si fa sotto. Pioli spera di non perdere il suo miglior giocatore in vista della prossima stagione.

di Sergio Poli