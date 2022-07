Milan, Renato Sanches verso Parigi? Più di un motivo per scegliere il PSG

Il Milan continua a credere alla pista che porta a Renato Sanches , finché il PSG non chiuderà definitivamente l'operazione con il Lille per il portoghese. Maldini e Massara hanno individuato in Sanches il rinforzo giusto per sostituire Frank Kessié e i contatti vanno avanti da molte settimane. Le parti sembravano vicinissime prima dell' inserimento del Paris Saint-Germain nell'affare che ha improvvisamente raffreddato la pista rossonera .

Uno dei fattori che incidono sulla trattativa è la presenza nell'organigramma societario di Luis Campos come direttore sportivo, figura chiave nella carriera del lusitano. Fu proprio Campos, da ds del Lille, a scommettere su Sanches acquistandolo dal Bayern Monaco e rivitalizzando la sua carriera non propriamente in linea con le aspettative dei bavaresi. Ora il Paris Saint-Germain ha cambiato rotta rispetto alla "collezione di figurine" degli ultimi anni e avrebbe proprio messo nel mirino il Lille 2020/21 - vittorioso del titolo - come modello da seguire. Al Khelaifi, CEO dei parigini ha in mente un'idea ben delineata che inizia siglando gli accordi con Campos e prosegue trovando l'intesa con Galtier. Christophe Galtier, allenatore di quella cavalcata scudetto per il Lille, è stato annunciato per la prossima stagione sulla panchina del Paris; altra figura chiave nella carriera di Sanches. Il tecnico gli ritagliò tantissimo spazio nelle rotazioni della squadra, tanto che Renato Sanches era diventato un vero e proprio irrinunciabile. In quella stagione infatti, trovò anche meno problemi fisici, così come nell'ultima. Il portoghese ha più di un motivo per mettere Parigi come sua destinazione preferita. Per i rossoneri la strada è più che in salita.