Renato Sanches sempre più vicino al… PSG! Pronta un nuova offerta

Niente da fare. Reanto Sanches, il grande sogno di mercato del Milan, pare che sia sempre più vicino al PSG. E la nuova offerta lo dimostra

Redazione Il Milanista

Il Milan è sempre più lontano dal suo obiettivo numero uno per il centrocampo: proprio quel Renato Sanches tanto idolatrato e inseguito. Proprio quel giocatore sotto la lente d'ingrandimento da mesi rischia di fare la stessa fine di un altro ex obiettivo rossonero, Sven Botman - come ricordiamo, dopo un lungo corteggiamento da parte dei rossoneri, ha scelto la corte del Newcastle. E questo non va bene, non piace a nessuno, ai tifosi in primis ma non solo. Eppure il Diavolo sembra che stia facendo di tutto per perderlo. Una risposta non è mai arrivata, se non un "timido" rilancio. E allora non ti sorprendere se i giocatori si stufano.

Renato Sanches pare che stia provando proprio questo in queste ultime settimane. "Va bene il Milan, ma non posso aspettarti in eterno": questo sembra essere il suo pensiero costante. E non è un mistero che il PSG abbia deciso di forzare la mano e, secondo Le10Sport, di presentare una nuova offerta. Quell'offerta in grado di spazzare via la concorrenza del Diavolo: 10 milioni tanto quanto proposto da Maldini e Massara. Tutti diranno "eh ma è quanto ha offerto il Milan!", vero. Ma il PSG può contare su due fattori molto importanti. Il primo è il fatto che il portoghese preferisca nettamente il club campione di Francia agli italiani, per il semplice fatto di giocare con dei veri e propri campioni e di avere attorno a sé delle persone che hanno saputo credere in lui al Lille, quali Campos e Galtier. Il secondo invece, riguarda la disponibilità finanziaria (quasi) infinita dei parigini.

Il Milan potrebbe dunque aver problemi a rilanciare la precedente offerta di 10 milioni, per Nasser Al-Khelaifi - intervenuto di persona per chiudere la trattativa - invece qualche milioncino in più pare non essere il problema. Ciò che conta è portare a casa, sotto la Tour Eiffel, il colpo tanto inseguito. Ci riuscirà? Quel sicuro è che Renato Sanches si avvicina sempre di più… al PSG e il Milan è pronto all'ennesima beffa di mercato.