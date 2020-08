Reggina, Rami ad un passo. Taibi: “C’è l’accordo economico”

MILANO – Dopo Jeremy Menez, la Reggina sta per ingaggiare un altro francese ex Milan: il difensore Adil Rami. Ai microfoni di TMW ne ha parlato direttamente Massimo Taibi, direttore sportivo della società calabrese: “I primi contatti sono partiti tra fine giugno e inizio luglio. Sono stati mesi intensi, con molti contatti diretti anche con la famiglia del ragazzo. Nell’ultima settimana la trattativa è decollata: abbiamo trovato l’accordo economico con Rami e siamo in attesa che arrivi in Italia, svolga le visite mediche e firmi il contratto. Poi lo potremo definire ufficialmente un nuovo giocatore della Reggina”.