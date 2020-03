Recuperi Serie A, seconda ipotesi: 27esimo turno rivoluzionato

Recuperi Serie A, seconda ipotesi

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è anche un’altra ipotesi per la disputa dei recuperi della 26esima giornata di Serie A: “Una seconda via è quella di mantenere la 27esima giornata nel weekend, ma a quel punto si porrebbe il problema Atalanta-Lazio. Sino all’8 marzo non possono esserci eventi sportivi aperti al pubblico in Lombardia, ma i nerazzurri saranno impegnati in Champions la settimana dopo, dunque non potrebbero posticipare al lunedì come invece Inter-Sassuolo, Bologna-Juve, Verona-Napoli, Spal-Cagliari e Lecce-Milan. Sabato 7 o domenica 8 Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia e Roma-Samp. E Atalanta-Lazio? Un bel rompicapo. Una decisione definitiva potrebbe essere presa mercoledì durante l’assemblea di Lega straordinaria”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live