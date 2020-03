Recuperi Serie A, prima ipotesi: subito la 26esima giornata?

Recuperi Serie A, prima ipotesi

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i sei match rinviati della 26esima giornata potrebbero giocarsi già in questo fine settimana: “Si pensa dunque al prossimo weekend innanzitutto per recuperare i 6 rinvii della 26esima giornata, con un calendario tarato sulle misure del nuovo decreto del Governo sull’emergenza Coronavirus e deciso in modo di non far disputare partite a porte chiuse, sperando che non sia necessario un nuovo provvedimento a fine settimana. Sabato 7 o domenica 8 Udinese-Fiorentina e Samp-Verona, visto che in Friuli e in Liguria non è in vigore il divieto di eventi sportivi sino all’8 marzo. Lunedì 9, quando dovrebbe essere scaduto il decreto scritto nella serata di oggi, Juve-Inter, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal. Il tutto con la ventisettesima giornata che ovviamente slitterebbe al 13 maggio”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live