Milan, quanti recuperi per sabato: torna Romagnoli, ballottaggio con Kalulu

Il Milan si prepara alla sfida di sabato sera. Torna a disposizione Romagnoli, in ballottaggio con Kalulu per la titolarità.

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni al ritorno in campo della Serie A, per la 29esima giornata di campionato. Il Milan ha la possibilità di ottenere tre punti importantissimi nella gara di sabato sera contro l’Empoli. Battendo i toscani, i rossoneri infatti avrebbero l’occasione di portarsi a 63 punti in classifica e allungare così la distanza sugli avversari. A inseguire gli uomini di Pioli ci sono i nerazzurri, a due punti di distanza e con una partita in meno ancora da disputare. A una sola lunghezza dagli uomini di Inzaghi ci sono poi i partenopei, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta ottenuta contro i diavoli.

In questi giorni il Milan sta lavorando al meglio per preparare la sfida di sabato sera. A questo punto del percorso non è concesso nessun passo falso, perché queste sono sfide da non sbagliare. Buone notizie per mister Pioli, che torna ad avere a disposizione delle pedine fondamentali. Nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo Ibrahimovic e Giroud. Entrambi gli attaccanti hanno svolto gli esercizi con il resto del gruppo e tornano così a completa disposizione. Anche Alessio Romagnoli ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare, che lo aveva tenuto ai box in occasione del big match di domenica contro i partenopei.

Romagnoli farà parte dei convocati del tecnico rossonero, ma non è ancora certo di partire titolare. Il difensore romano infatti è in ballottaggio con Kalulu, per chi dovrà scendere in campo dal primo minuto al fianco di Tomori. La retroguardia dei diavoli sarà completata da Calabria e Florenzi sulle fasce. Grande assente sarà Theo Hernandez, perché squalificato per un turno. Con molta probabilità Tonali riposerà nella sfida contro i toscani e al suo posto è pronto Brahim Diaz come trequartista. Staffetta anche in attacco tra Giroud e Ibra, con il francese che ha più chance di partire dall’inizio rispetto allo svedese.