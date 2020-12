Rebic: “Voglio tornare a giocare come qualche mese fa. Oggi dobbiamo vincere”

MILANO – Queste le parole rilasciate nel pre-partita di Sampdoria-Milan, decima gara di campionato, da Ante Rebic.

SUL RITORNO DAL LUNGO STOP – “Adesso sto bene. Sono state 7-8 settimane di recupero, un periodo difficile. Ora sto bene e spero di iniziare a giocare come prima. Sono convinto che il gol per me arriverà”.

SUL RUOLO CON L’ASSENZA DI IBRA – “Mi trovo meglio sulla sinistra, ma ora con l’assenza di Ibrahimovic sto bene anche da centravanti. Aiuto la squadra, è questo l’importante”.

SULLA SFIDA ALLA SAMPDORIA – “Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e siamo consapevoli della nostra posizione in classifica”