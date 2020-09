Rebic, tempi di recupero veloci: Milan sereno

MILANO – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermata sull’infortunio di ieri di Ante Rebic. La rosea sottolinea come dopo i primi controlli in ospedale il croato si sia rinfranto tornato più sereno dai suoi compagni di squadra. Nonostante il forte dolore, il gomito sinistro ha riportato solo una lussazione. Non essendoci una frattura, i tempi di recupero saranno più veloci: per questo motivo la dirigenza rossonera si è definita serena sul recupero. L’ex Francoforte potrebbe, dunque, tornare dopo la sosta delle Nazionali.