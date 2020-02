MILANO – Rebic si è preso il Milan e se ad agosto la sua valutazione era intorno ai 25 milioni di euro, ora è schizzata a 40 milioni. Il Milan non ha però inserito nell’affare alcuna cifra riguardante un eventuale riscatto e ciò aiuta i tedeschi, poichè l’Eintracht è in posizione di forza e può alzare il prezzo. Zvonimir Boban è al lavoro per provare ad inserire un diritto di riscatto, ma non sarà un’impresa facile.