Rebic, la terapia conservativa prosegue

MILANO – Durante il match contro il Crotone, Ante Rebic si è fatto male al gomito. Le condizioni del croato, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, non lasciano il Milan troppo sicuro e tranquillo soprattutto per il big match contro l’Inter del 17 ottobre. L’ex Eintracht, nei giorni scorsi, si è sottoposto a visite mediche specialistiche che hanno confermato i progressi della terapia conservativa. La settimana prossima Rebic si sottoporrà a un nuovo controllo che potrà risultare fondamentale per il ritorno in rosa del croato per il prossimo match.