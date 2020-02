Rebic: “Contento di tutti questi gol, giocando con continuità…”

MILANO – Ai microfoni di Dalmatinski Portal, Ante Rebic ha parlato dei suoi primi mesi al Milan: “Appena arrivato a Milano ho chiarito di non essere un goleador. Adesso però sono contento di questi gol – riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport -. Non mi sono mai chiesto se fosse più difficile giocare in Bundesliga o in A: avevo semplicemente bisogno di qualche occasione, di solito le occasioni le sfrutto. Ho avuto l’opportunità di giocare con continuità e i risultati stanno arrivando. Sono felice di poter aiutare la squadra come ho sempre fatto, a modo mio”.