MILANO – Rebic si è preso il Milan, ma effettivamente ci ha messo un bel pò a farlo. Osservando i dati infatti si nota come nelle prime 8 apparizioni del croato in maglia rossonera, ha giocato per 180 minuti totali effetturando solo tre tiri e zero gol. Nelle ultime 6, invece, in 429 minuti giocati Rebic ha effettuato 17 tiri e 6 reti.