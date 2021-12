Le reazioni social dei rossoneri alla vittoria di ieri sera

Il Milan torna alla vittoria in campionato, ma perde Kjaer. Ecco le reazioni sui social dei calciatori rossoneri.

Redazione Il Milanista

Torna a conquistare i 3 punti il Milan. Nella sfida contro l'ex Sheva, i rossoneri si impongono per 3-o grazie alla rete su punizione di Zlatan Ibrahimovic e alla prima doppietta col Diavolo di Junior Messias. La partita non era iniziata nel migliore dei modi. Dopo pochi secondi Simon Kjaer si fa male ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Per il danese si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Scopriamo insieme quelle che sono state le reazioni sui social di alcuni giocatori rossoneri dopo la vittoria del Ferraris.

Brahim Diaz: "Torniamo a vincere, prego Messias". Lo spagnolo ha confezionato l'assist per il secondo gol del brasiliano.

Franck Kessiè: "Grande vittoria in trasferta! Il modo migliore per festeggiare le mie 200 presenze con il Milan". L'ivoriano, con la gara di ieri sera, è arrivato a collezionare 200 presenza con la maglia rossonera in tutte le competizioni.

Alessandro Florenzi: "Una vittoria che ci da morale per le prossime battaglie". E su Kjaer: "Rimettiti presto amico". Per il danese si teme la rottura del crociato e il terzino in prestito dai giallorossi sa molto bene cosa si prova.

Alexis Saelemaekers: "Grande vittoria oggi! Continuiamo a percorrere questa strada! Forza Milan!"

Fikayo Tomori: "Felice di essere tornato con 3 punti e con la porta inviolata. Dai ragazzi!". L'inglese era stato assente nelle ultime due gare perse in campionato, dove il Milan aveva subito un totale di 7 gol. Torna lui, torna la porta inviolata.

Matteo Gabbia: "Grande vittoria! +3". Il difensore classe 1999 è entrato in campo dopo pochi minuti per sostituire l'infortunato Kjaer.