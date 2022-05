Cessione Milan, tifosi furiosi “Scelta fatta non per il bene del club”

Redbird ha superato Investcorp nella corsa all'acquisizione del Milan, i supporter rossoneri non sono affatto felici

Siamo alla vigilia della gara che vale una stagione. La sfida col Sassuolo di domani pomeriggio può consegnare il 19° scudetto al Milan, ma in ottica rossonera non si parla solo di campo.

La questione societaria, con il sorpasso di Red Bird su Investcorp per l'acquisizione del club meneghino, sembra essere ora l'argomento principale. Come rivelato da Il Sole24ore, il fondo americano avrebbe offerto 1,3 miliardi per il Diavolo e pare Elliott che abbia accettato, rimanendo comunque come socio di minoranza. La cifra finale potrà arrivare fino a 1,8 miliardi mediante una serie di bonus.