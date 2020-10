Real Madrid, Luka Jovic rischia 6 mesi di carcere

MILANO – Luka Jovic, attaccante del Real Madrid corteggiato anche dal Milan nelle scorse sessioni di calciomercato, rischia di finire in prigione. Durante lo scorso marzo, infatti, il classe 1997 ha lasciato la Spagna per rientrare in Serbia, dove ha violato la quarantena obbligatoria. Come riferisce SportMediaset, sono stati chiesti sei mesi di reclusione per lui e ora si attende la decisione del Giudice che, tuttavia, potrebbe optare per una multa salatissima, evitando il carcere al giovane calciatore.