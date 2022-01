Ravezzani: “Ibra? Riserva di lusso, non titolare. È un peso per il Milan”

Il direttore di Tele Lombardia ha parlato di Ibrahimovic e dell’errore dell’arbitro Serra nell’ultima gara del Milan.

Redazione Il Milanista

La partita di lunedì pomeriggio continua a far discutere. Sul banco degli imputati c’è senza dubbio l’arbitro Serra, per il grave errore commesso sul gol di Messias al 90’+2’. Se l’arbitro non avesse fischiato prima il fallo, i rossoneri avrebbero vinto il match e non sarebbe giunta invece la rimonta dello Spezia. Tuttavia c’è da considerare anche la prestazione del Milan, che era chiamato a chiudere la partita ben prima.

Proprio del periodo difficile dei rossoneri ha parlato Fabio Ravezzani. Il direttore di Tele Lombardia ha commentato su Twitter le scelte di Pioli e il ruolo di Ibrahimovic: “Il Milan ha tante giustificazioni, ma Ibra sta diventando un peso insopportabile. A Pioli è mancato il coraggio di toglierlo”.

Proprio sull’attaccante rossonero ha tweettato: “Ibra fa lavorare tutto il Milan per lui. In cambio dovrebbe segnare quando gli arrivano i palloni giusti. Se fallisce, è normale che una squadra in 10 abbia il fiatone e subisca nel secondo tempo come è successo ai rossoneri. Oggi Ibra è una riserva di lusso, non un titolare”.

In aggiunta Ravezzani ha commentato l’errore dell’arbitro Serra in Milan-Spezia, parlando delle scuse giunte a fine gara. Secondo il direttore però tali scuse non sono mai state fatte, né dall’Aia né dallo stesso arbitro. Ecco cosa afferma: “Dunque anche secondo Luca Marelli, le scuse ufficiali dell’AIA al Milan sono una bufala. Complimenti a tutti quelli che le hanno commentate compiaciuti o scandalizzati senza chiedersi quale fosse la fonte”.

Ecco di seguito i tweet pubblicati da Ravezzani: