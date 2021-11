acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 22 novembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 22 novembre 2021.

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 22 novembre 2021

"Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

RIMPIANTI DI PIOLI (Corriere dello Sport)

AI Milan resta comunque la sensazione di un punto buttato via. Ha attaccato tanto, creato molto, sciupato di più. Prima di Firenze aveva sempre avuto la forza di ribaltare, sicuro dei suoi mezzi e forte delle sue ambizioni. In questa partita non c'è riuscito un po' per colpa sua, un po' per meriti della Fiorentina.

ZLATAN E GIOCO DA SALVARE (Gazzetta dello Sport)

Le alternative difensive, alla lunga, potrebbero essere un problema per Pioli, che può salvare due aspetti dal tonfo fiorentino: non è stata una crisi di gioco, il gioco c'è, il Milan ha fatto a lungo la partita. Secondo aspetto buono: Ibrahimović, dopo un primo tempo sofferto, ha segnato due gol e propiziato l'autorete del viola Venuti.

L'ULTIMO AD ARRENDERSI (Gazzetta dello Sport)

Le pagelle. 5 per Pioli, stavolta Firenze non gli porta fortuna. Prova a cambiare la partita con le sostituzioni, ma non gli gira bene. 7 per Ibrahimović: sbaglia un paio di gol nel momento della reazione, nel primo tempo, ma come sempre è l'ultimo ad arrendersi. Quando la squadra è tramortita, la prende per mano e non spreca più niente.

"QUESTA SCONFITTA CI FARÀ CRESCERE" (Corriere dello Sport)

Pioli: "Dobbiamo imparare molto da questa sofferenza, dovevamo commettere meno errori. C'era lo spazio per riprendere la partita, ci abbiamo provato ma non siamo stati lucidi a riacciuffarla. Anche nella sconfitta, sono convinto che la squadra sia forte. Questa battuta d’arresto ci farà bene".

PERSI I PUNTI, NON LE POSSIBILITÀ (Corriere della Sera)

Mario Sconcerti: "Il Milan ha sbagliato molto, ma ha creato anche di più. Il Milan non è stato travolto, è stato vivo, perfino creativo, ha trovato un grande collettivo per avversario e un paio di giocatori di livello diverso, a partire da Vlahović per proseguire con Saponara. Ma non ho visto confusione o segnali di crisi".

DA SPEZIA A FIRENZE (Il Giornale)

Ogni volta che il Milan incontra una squadra di Vincenzo Italiano sono guai per Stefano Pioli. Capitò a febbraio durante il viaggio a La Spezia, è successo anche ieri sera a Firenze. Allora ci fu l'annuncio di un lungo periodo di tormenti per la capolista poi sorpassata dall'Inter, questa volta è il festival degli errori.

PAOLO MALDINI AL MUSEO DEL CALCIO (Tuttosport)

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno visitato il Museo del Calcio di Coverciano prima di Fiorentina-Milan. I due dirigenti, con il Chief Communications Officer rossonero Pier Donato Vercellone, hanno ammirato i cimeli che raccontano la storia della Nazionale dalla sua nascita nel 1910 fino al pallone della finale di Wembley.

NIENTE DIBATTITO SUL NUOVO SAN SIRO (Corriere della Sera)

Il dibattito pubblico richiesto dai Verdi sul nuovo stadio di Milan e Inter non si può fare e la delibera che doveva essere presentata e discussa domani verrà ritirata dall'ordine del giorno dell'aula. Mancherebbe il parere di legittimità, non lo permetterebbe la legge sugli stadi, la procedura scelta dai club per il loro progetto.

COPPA ITALIA DONNE, MILAN OK (Gazzetta dello Sport)

Con la Serie A ferma per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali, spazio alla Coppa Italia. Oggi la Juventus Women è impegnata in casa della Roma CF nel secondo turno della fase a gironi. Ieri successi per la detentrice Roma, ma anche per Milan, Inter, Sassuolo e Fiorentina: Cittadella-Milan 0-2.

LE BIG DETTANO LEGGE (Tuttosport)

Il Milan vince sul campo del Cittadella, forte dei gol di Stapelfeldt e Giacinti. I risultati di ieri: Tavagnacco-Roma 0-5, Torres-Sampdoria 1-1, Cesena-Sassuolo 0-2, Pro Sesto-Inter 0-6, Cittadella-Milan 0-2, Brescia-Fiorentina 0-2, Chievo-Empoli 1-1. Nel prossimo turno, il 19 dicembre, il Milan sarà di scena a Verona sul campo dell'Hellas.