Ranieri: “Mercoledì mi aspetto un grande Milan. Dobbiamo lottare”

"Mercoledì mi aspetto un grande Milan che lotta per entrare nelle pretendenti alla vittoria finale. Vuole tornare in corsa, c’è posto per tutti lì davanti e sarà una bella battaglia. Calendario difficile? Serve lavorare su tutto, avevo detto ai ragazzi che l’inizio sarebbe stato tremendo e avremmo pagato dazio. Neanche immaginavo di avere due punti. Può bastare un episodio? Dobbiamo trovare punti importanti, così i ragazzi prendono fiducia. Devono essere sereni e lottare. Dentro di te sai che hai fatto del tuo meglio, magari ti brucia per la sconfitta, ma per me basta".