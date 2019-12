Raiola durissimo: “I tifosi mi chiedano scusa, avevo ragione sul voler portar via Gigio…”

MILANO – Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Mino Raiola, fra le altre cose, ha parlato anche di Donnarumma, rivolgendosi ai tifosi del Milan in maniera anche piuttosto dura con uno strappo che, dopo il discusso rinnovo di qualche anno fa, non si è ancora ricucito: “Dovrebbero chiedermi scusa: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidavo dell’Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: “cosa farei se fosse mio figlio?” I soldi sono solo l’ultimo step”.