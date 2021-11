Raiola: “Donnarumma resterà al PSG, serve pazienza e dialogo”

Il noto procuratore di Gianluigi Donnarumma ha parlato. Mino Raiola lo ha fatto a Tutto Mercato Web.

Redazione Il Milanista

Mino Raiola ha parlato di Donnarumma e ha detto: “La situazione di Donnarumma al PSG non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano”. Queste le parole di Mino Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma

Carlo Pellegatti ha parlato su Youtube del mercato dei rossoneri

“Ivan Gazidis vuole fare due regali ai tifosi rossoneri, magari già prima di Santa Lucia (13 dicembre). Ci tiene lui probabilmente a rivelarli. Una non penso sia una sorpresa, cioè il rinnovo di Gazidis almeno fino al 2024. Gazidis aveva intuito le potenzialità di questo allenatore e ha voluto la continuità del progetto, rinnovando il contratto a Pioli già nel luglio 2020 grazie agli ottimi risultati di quella estate. Ci vorrà tempo a colmare il gap a livello internazionale, ma il Milan ha intrapreso la strada per tornare ai vertici del calcio italiano, passo dopo passo. L’altra sorpresa è un nuovo sponsor che entrerebbe nel Milan. Come accennato già ieri, parliamo della Budweiser, ‘Il Re della Birra’ viene chiamata questa azienda che ha sede in America. Avere questo sponsor vuol dire avere un marchio a livello mondiale a fianco alla squadra. Un ritorno ad un Milan ricco di gloria anche a livello di brand mondiale. Il Fondo Elliott lo aveva detto questo”. Queste le parole di Carlo Pellegatti.

Il giornalista gianluca Vigliotti ha invece parlato del Napoli, diretta concorrente del Milan al titolo

"Napoli, ho paura: è arrivata la notizia che ci aspettavamo. Non sarà facile per la squadra partenopea, soprattutto con questa designazione arbitrale che continua a lasciarmi perplesso. Me lo aspettavo ed è capitato, purtroppo". Queste le parole di Gianluca Vigliotti in riferimento alla designazione di Valeri per la partitia contro i nerazzurri.