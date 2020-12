Raiola: “Donnarumma ora è del Milan poi si vedrà… In molti si informano su di lui”

MILANO – “Al momento è del Milan poi si vedrà. Se c’è il rischio di un divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”, così Mino Raiola, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato del futuro di Donnarumma. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<