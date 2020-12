Raimondi: “Mercato Milan? Priorità in difesa, ma si cerca un classe 2000”. E su Calhanoglu…

MILANO – Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi, il quale ha analizzato le mosse del Milan durante il prossimo mercato.

In quale reparto il Milan dovrebbe intervenire? – “La priorità assoluta è in difesa, il reparto più incompleto. Ci sono due bocciature totali, Musacchio e Duarte. Il primo se ne andrà mentre il secondo è stato scavalcato da Kalulu che non è un centrale ma un terzino. Potrebbe anche esserci la possibilità di doppia cessione. Poi l’idea è puntare sui giovani, Simakan e Kabak sono i nomi caldissimi, non i Rudiger per fare un esempio. Si cerca qualcuno da affiancare a Gabbia, la filosofia dei giovani è sempre la stessa. Si cerca un classe 2000”.

C’è bisogno anche di un vice Ibra? – “Si, ma è chiaro che comporterebbe mandare in prestito Colombo. Non sono tante le possibilità di questo mercato per un 9, ed è un problema. Perché Rebic da centravanti non piace. Il croato ha sempre fatto bene da esterno mentre fa fatica da falso nove. E le gare senza Ibra hanno fatto capire che si muove male in quel ruolo. A maggior ragione il Milan dovrà essere attento alle opportunità di mercato”.

Calhanoglu rinnova? – “A questo punto si, entro la fine del 2020 si proverà a chiudere. Il Milan ha provato a vedere se c’erano giocatori simili ma a parità di ruolo ci sono investimenti onerosi. Nell’incontro sono state dette parole di stima da Maldini al suo agente. Il Milan sceglie la continuità e si fida della crescita di Calhanoglu sul campo”.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<