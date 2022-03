Raffa: “Milan primo con merito. Ibra? Il suo nome è una garanzia”

Ecco l'analisi del giornalista della RAI Tonino Raffa ai microfoni di MilanNews.it sul primato del Milan in campionato

Ci sono più meriti dei rossoneri o più demeriti della coppia Inter-Napoli in questa graduatoria? - “L’Inter ha avuto una frenata incredibile nelle ultime sette partite, il Napoli pure ha lasciato dei punti per strada ma al Milan vanno dati i giusti meriti. Tenendo conto che la Juventus, seppur distanziata, ha uno scontro diretto con l’Inter che potrebbe riaprire tante cose. Diciamo che i rossoneri sono primi con pieno merito”.

In cosa Stefano Pioli ha saputo cambiare marcia alla squadra? - “Curando il gruppo, facendo sentire importante ognuno dei componenti. Ne è uscita una squadra solida e compatta, che gioca bene e che sa uscire da situazioni difficili come quelle che si erano create con Empoli e Cagliari, match sempre spigolosi da affrontare”.

Uno come Ibrahimovic in un rush finale di questa importanza può aiutare? - “Il suo nome è garanzia. Ha una leadership pazzesca che esercita in modo corretto anche quando non gioca o va in panchina”.