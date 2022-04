Padovan: “Leao? Importantissimo anche se potrebbe dare ancora di più”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport e si è espresso su un rossonero in particolare: Leao.

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Sky Sport è intervenuto il noto giornalista Giancarlo Padovan che su Rafael Leao ha detto: "Leao è un giocatore importantissimo: segna il suo anche se non è un centravanti puro ma è un giocatore che salta l’uomo e crea superiorità numerica, crea la disponibilità a fare assist. Anche lui, oggi, non sta dando quello che il Milan si aspetta. Anche perché la pressione ce l’hanno un po’ tutti addosso". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove è intervenuto il noto giornalista Giancarlo Padovan il quale ha parlato di Rafael Leao.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato invece dello Scudetto

In esclusiva a Radio 24 ha parlato il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni il quale si è espresso sulla lotta Scudetto e sulle chances del Milan: "Scudetto al Milan? Quando mi fanno questa domanda, rispondo da uomo di azienda: noi nel budget abbiamo messo di arrivare quarti, quindi tutto quello che verrà in più sarà assolutamente meraviglioso". Queste le parole in esclusiva a Radio 24 dove ha parlato il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni il quale si è espresso sulla lotta Scudetto e sulle chances di vittoria per il Milan.

Alessandro Costacurta ha invece parlato di Carlo Ancelotti, ex rossonero

Dagli studi di Sky Sport uun ex rossonero come Alessandro Costacurta ha parlato di un altro ex rossonero come Carlo Ancelotti e dice: “Carlo è sempre stato molto empatico, si adatta sempre a chi ha a disposizione anche se ha sempre avuto ottime squadre e mi sembra non abbia mai smesso di sentirsi anche giocatore. Si parla tanto di Guardiola e Klopp, ma Ancelotti è a quel livello ma spesso non viene riconosciuto. Forse dovremmo parlare anche di Ancelottismo". Queste le parole di Alessandro Costacurta su Carlo Ancelotti che ieri sera era impegnato con il suo Real Madrid contro il Chelsea.