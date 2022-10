Rafael Leao è stato nominato MVP della partita di ieri sera

“Quella formata da gol e assist è una combinazione che Rafael Leão è abituato a comporre in questa stagione. Non c'è due senza tre per l'attaccante portoghese, e dopo Bologna - gol e assist per Giroud - e Inter (doppietta e assist, anche qui, per Oli) Rafa si è ripetuto anche a Empoli: prima il passaggio per il momentaneo 1-0 di Rebić, poi lo splendido pallonetto a battere Vicario in uscita per il 3-1 finale. Non c'è da stupirsi, quindi, se i tifosi rossoneri hanno scelto, con oltre il 58% delle preferenze, proprio il numero 17 come migliore in campo della sfida del Castellani, preferendolo agli altri due marcatori di giornata in Fodé Ballo-Touré e Ante Rebić. Quella di Leão è stata una prestazione di altissimo livello, in cui ha continuamente impensierito la retroguardia toscana”.