La parabola di Rafael Leao: i suoi numeri da giocatore top!

Rafael Leao sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per il Milan. La sua parabola ascendente non è ancora culminata

“Imprendibile, instancabile, decisivo. Rafael Leão è tornato in campo il 6 gennaio contro la Roma di José Mourinho dopo un mese di stop e ha subito lasciato il segno: in gol contro i giallorossi, due assist contro il Venezia, di nuovo in gol contro Spezia e Genoa (in Coppa Italia). Il suo rientro in campo era tanto atteso dopo un mese di dicembre difficile per i rossoneri. Ed è lui il più votato dai nostri tifosi come MVP del mese di gennaio. Il giovane portoghese, nelle cinque partite giocate in questo mese, ha mantenuto un livello altissimo di rendimento, garantendo cambio di passo e tante giocate risolutive. Di partita in partita la sua crescita e la sua costanza sono sempre più evidenti e rimarcano un talento purissimo e da preservare”.