Calcagno, AIC: “98% dei giocatori vaccinati, grande il senso di responsabilità”

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato della situazione legata ai vaccini dei calciatori a Radio Kiss Kiss. Calcagno si è detto molto contento del senso di responsabilità di tutti i giocatori e ha detto: " Mi spiace che in pochi sottolineino il grande senso di responsabilità di ragazzi e ragazze che, senza obblighi di legge, si sono vaccinati al 98% . Se tutta la popolazione avesse la stessa copertura della nostra categoria, oggi saremmo in grado di affrontare più serenamente la situazione generale". Queste le parole del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione legata ai vaccini dei calciatori.

Cambiando completamente discorso, l'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato di Milan e più in particolare dell'esterno offensivo classe 1999 Rafael Leao. L'opinionista ha parlato dagli studi Mediaset durante il programma “Pressing” in onda ieri sera su Italia 1 e ha detto: “Il paragone fatto da Stefano Pioli fra Leao e Thierry Henry, ci sta. Ditemi chi nel campionato italiano ha il cambio di passo e il dribbling di Leao? Nessuno. I difensori sanno che va spesso dallo stesso lato, ma non lo fermano perché ha 3 marce in più”. Queste le parole di elogio di Alessio Tacchinardi sull'asso portoghese del Milan, vale a dire Rafael Leao.