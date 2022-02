Leao ringrazia i tifosi: “Il coro mi carica, voglio continuare a fare bene”

Il giocatore del Milan Rafael Leao ha parlato a Dazn. Sentite le sue parole sul coro che i tifosi gli hanno dedicato

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 e su Zlatan Ibrahimovic ha detto: “Secondo me Ibrahimovic prova a tornare per Napoli”. Questa la predizione di Franco Ordine sul rientro di Zlatan Ibrahimovic.

“L'interesse delle big per Frattesi e Scamacca? Sono legatissimi e questo li può aiutare. Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale . L’Inter è stata tra e prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro”. Queste le parole dell'a.d. Del Sassuolo Giovanni Carnevali al Messaggero sul duo neroverde Scamacca-Frattesi sui quali c'è l'interesse anche del Milan di Paolo Maldini.

Alla fine della partita contro la Salernitana di ieri, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa e ha detto: “È stata una partita difficile, come ce l’aspettavamo. Incontrare le squadre che lottano per non retrocedere è molto difficile, perché loro sanno che sono all’ultima spiaggia. Ne sappiamo qualcosa, tre anni fa eravamo nella stessa situazione: non hanno nulla da perdere. L’abbiamo visto anche ieri con Inter e Milan quando hanno giocato, ma è così. Incontrare in questo momento queste squadre è difficile”. Queste le parole di ieri di Sinisa Mihajlovic.