Padovan: “Il Milan deve stare attento, non può perdere Rafa e Isma a zero”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport del Milan e della gestione dei rinnovi dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che sulla gestione dei rinnovi dei rossoneri ha detto: “Il Milan non può permettersi di arrivare a questa situazione con Leao e Bennacer, perchè poi comincerebbe a perderne troppi, ma è giusto il principio di non essere sotto schiaffo di nessuno. Se devi cedere a tutto non fai più il club. Non hai potuto trattenere Kessiè, va bene, ma adesso bisogna chiudere con Leao perchè è il presente e futuro del Milan, lo stesso vale per Bennacer che ormai è diventato titolare”.

Padovan fa poi un punto sugli attaccanti in casa rossonera

“Non credo che Origi sia la panacea del mare d’attacco anche se il milan ha segnato, non è una squadra asfittica davanti. Però penso che il Milan possa puntare un giocatore che adesso è un pò dietro le quinte, i fari si sono un pò spenti su di lui e questo giocatore si chiama Belotti. Un profilo che il Milan segue da anni, un profilo che il Milan vuole rilanciare e Belotti non firmando con il Torino e non accettando offerte di campionati stranieri non altrettanto competitivi sta pensando al Milan”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan.

Florenzi ha invece mandato un messaggio a tutti i tifosi dell'Italia

Quando indossi la maglia della Nazionale e canti l’inno di Mameli assieme a tutto lo stadio non c’è alternativa: vuoi solo vincere. Quelle note ti entrano dentro, e sei pronto davvero a tutto. Per la tua squadra e per la tua nazione. Così come abbiamo fatto a Wembley, così volevamo fare a Palermo. Sono stati giorni duri ma la qualità degli uomini si vede nelle difficoltà. Si dice che nel calcio come nella vita si cade, ci si rialza e si combatte, io voglio pensare che la vita ci abbia dato un segnale e sono sicuro che ci porterà ad un futuro migliore…sempre insieme nella buona e nella cattiva sorte. Forza Azzurri”. Questo il messaggio di Florenzi tramite il suo profilo Instagram.