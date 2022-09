Rossoneri in Nazionale: pimpante Rafael Leao, Vince anche Ballo-Tourè

“Un Portogallo già in forma Mondiale supera nettamente la Repubblica Ceca nella quinta giornata di Nations League. A Praga la Nazionale di Leão si impone con un poker che vale il primo posto nel Gruppo 2 di Lega A. L'attaccante rossonero parte titolare sulla sinistra nel 4-2-3-1 di Santos e partecipa in modo attivo alle prime tre reti dei portoghesi - servendo in particolare l'assist per il vantaggio di Dalot al 33' - prima di essere sostituito al 67' da Diogo Jota”.

"Tutto facile anche per un altro rossonero impegnato in amichevole, il Senegal di Ballo-Touré vince 2-0 contro la Bolivia. Per il terzino rossonero 85 minuti in campo come terzo di difesa, con la sua Nazionale che registra un importante clean sheet. Serata negativa invece per la Serbia U19 di Marko Lazetić. Dopo la bella vittoria di venerdì, i serbi escono sconfitti dall'amichevole contro il Portogallo (0-3)". Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul proprio sito.