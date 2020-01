MILANO – Rafa Zurro, agente di Samu Castillejo, è stato intervistato in esclusiva da calciomercato.com. Di seguito le sue dichiarazioni: “L’arrivo di Zlatan lo ha reso felice. Chiaramente è entusiasta di giocare con un crack come Ibra. Mi ha detto che non vede l’ora di potersi allenare con lui. Sicuramente un giocatore del genere fa crescere il livello della competitività di tutto il gruppo“.