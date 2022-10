Krunic: “Abbiamo consapevolezza della nostra forza. Il mio idolo…”

Rade Krunic ha parlato a Dazn in una lunga intervista raccontando le emozioni scudetto e questo inizio di stagione del Milan:

«Mi davano fastidio le voci che nessuno credeva in noi per la vittoria scudetto. Da quando siamo campioni d’Italia le cose sono cambiate un pochino ma ci dà più spinta. Ci sentiamo più forti»

SPESSO SOTTO NEL RISULTATO – «Il mister ci ha detto questa cosa, ma per noi la partita non è mai finita e giochiamo fino all’ultimo minuto»

FAVORITI – «Anche l’anno scorso nessuno credeva in noi e guardate come è finita . Abbiamo consapevolezza della forza della nostra squadra. Siamo pronti a fare grandi cose come l’anno scorso».