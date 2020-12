R. Insigne: “Milan? Sfortunati noi ad affrontarli in questo momento, ma faremo la nostra partita”

MILANO – Domenica pomeriggio, il Milan affronterà la trasferta in Irpina contro il Benevento. Roberto Insigne è uno dei giocatori più informa della formazione di Pippo Inzaghi. L’esterno giallorosso ha parlato ai microfoni di ottopagine.it. Ecco le sue parole:

“Sono molto contento per ciò che sto facendo, soprattutto per la squadra. Spero sempre di ricambiare la fiducia di tutti, in particolar modo della società che ha sempre dimostrato di credere molto in me. Dopo la sconfitta con lo Spezia ci siamo guardati negli occhi e abbiamo parlato, proprio come accaduto l’anno scorso in seguito a quanto successe a Pescara. Non abbiamo nessuna intenzione di rilassarci. Vogliamo stare sempre sul pezzo perché la strada è in salita ed è ancora molto lunga”.

FOGGIA – “E’ una figura molto importante. Ci fa stare bene, quando le cose non vanno per il verso giusto ci confrontiamo con lui e cerca sempre di risolvere ogni problematica. Siamo una famiglia e un gruppo unito“.

EQUILIBRIO – “E’ normale che al tifoso piace sognare. Pensate che dopo la vittoria di Udine ho mandato, scherzando, un messaggio a mio fratello Lorenzo con scritto “ti vengo a prendere”. Ci siamo fatti una risata, ma se questa cosa l’ho scritta io figuriamoci un tifoso cosa può pensare. La cosa fondamentale è mantenere il giusto equilibrio in tutto e per tutto, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male“.

TIFOSI – “Ci hanno fatto sempre sentire il proprio affetto. Se sto a Benevento è anche per loro e per la passione che trasmettono. Quando venivo a giocare da avversario mi hanno fatto sempre una bella impressione ed è stato un aspetto che ho tenuto in considerato nel momento in cui ho accettato questa piazza“.

MILAN – “Siamo sfortunati a prendere il Milan in questo momento. E’ una squadra in forma, anche se dovrà fare i conti con qualche infortunato. Cercheremo di fare al meglio la nostra partita, come sempre“.

