R. Antonelli: “Calhanoglu? Pioli può giocare anche con il 4-3-3. Hauge..”

Ecco le parole dell'ex attaccante del Milan Roberto Antonelli, padre dell'ex terzino rossonero Luca, è intervenuto ai microfoni Twitch del Milan

Luca (Antonelli, ndr) è in America? - “Sì, Luca sta giocando a Miami. È lì con la famiglia. Giocano domani a New York. Il campionato è iniziato a maggio e finisce ad ottobre”.

Come hai visto l’ultima stagione? - “È stata un’annata eccezionale, è mancato un pizzico in campionato e meritavano qualcosa in più. Pioli è molto bravo, i giocatori lo hanno seguito”.